Die besten Actionspiele des Jahres 2024

Es gibt vielleicht nur ein oder zwei große Genres in diesem Jahr, die im Jahr 2024 eine größere und beeindruckendere Sammlung neuer Spiele erhalten haben als der Actionbereich. Wir sind mit einer breiten Palette von Projekten in bestehenden und neuen Franchises gesegnet, von Entwicklern aus der ganzen Welt, aber bei einem so hohen Wettbewerbsniveau, welche Spiele stechen für uns als die Besten der Besten hervor? Hier sind unsere besten Actionspiele des Jahres 2024.

5. Helldivers II

Wenn der Absturz von einem Raumschiff in ein von Außerirdischen oder Robotern verseuchtes Territorium ist, um im Namen der Demokratie mit Zähnen und Klauen gegen immense Widerstände zu kämpfen, dann werden wir nie erfahren, was es ist. Arrowhead 's Helldivers II zeichnet sich durch sein beeindruckendes kooperatives Setup aus, das das Einstempeln und Töten der größten Bedrohungen der Menschheit um der Freiheit willen zu einer wahren Berufung und Pflicht macht, und aus diesen Gründen, plus den fantastischen Szenen, der Kampfstruktur und den urkomischen Eskapaden, die zweifellos auf dem Weg vorkommen, machen dieses Spiel zu einem festen Bestandteil unserer Liste.

4. S.T.A.L.K.E.R. 2: Das Herz von Tschernobyl

Einige haben behauptet, dass S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 2024 davor bewahrt hat, ein sehr flaches Jahr zu werden, und obwohl es Gründe gibt, dieser Aussage dank seines unglaublich hohen Potenzials zuzustimmen, können wir auch die Tatsache nicht übersehen, dass das Spiel mehr Arbeit benötigt, um kritische Fehler und Leistungsprobleme zu beheben. Die Bemühungen von GSC Game World, eine exzellente, actiongeladene Fortsetzung zu schaffen, werden keineswegs unter den Teppich gekehrt, aber gleichzeitig gibt es andere Projekte im Jahr 2024, die in einem viel gesünderen Zustand gelandet sind, und aus diesem Grund begrenzen wir ein Spiel, das als eines der besten des Jahres auf Platz vier in die Geschichte eingehen könnte.

3. Stellare Klinge

Der Action-Titel von Shift-Up war bei seiner Veröffentlichung wegen der Art und Weise, wie er seinen Helden Eve darstellte, in eine ganze Reihe von Kontroversen gehüllt, aber wenn wir über diese Entscheidung hinwegsehen und uns auf das Gameplay und die Struktur von Stellar Blade selbst konzentrieren, finden wir ein sehr kompetentes und gut gestaltetes Erlebnis, das sich in diesem Jahr als einer der besseren PlayStation-Exklusivtitel abheben wird. Das koreanische Studio hat eindeutig herausgefunden, welche Teile von Action- und Soulslike-Spielen den Fans am meisten Spaß machen, und hat dann der Formel ihren eigenen Dreh gegeben, um sie von dem typisch brutal harten Stil zu unterscheiden. Das Ergebnis war ein wirklich erstklassiges Actionspiel, das zweifellos als eines der besten des Jahres anerkannt werden wird, aber letztendlich nicht ganz so gut ist wie die beiden nächsten Optionen.

2. Schwarzer Mythos: Wukong

Wenn wir uns Action-RPGs ansehen würden, dann würden Game Science Black Myth: Wukong ganz oben auf dieser Liste stehen. Aber wenn man bedenkt, dass es sich nur um Action handelt, befindet sich der chinesische Titel auf dem zweiten Platz. Das ist jedoch nicht zu verachten, denn Black Myth: Wukong ist ein Soulslike von der gleichen Qualität, die wir von FromSoftware erwarten, da es eine fantastische und erstaunliche Welt nimmt, die von Mythen und Legenden inspiriert ist, sie mit erstaunlichen Kämpfen und Versatzstücken vermischt und dann weiterhin innovativ und beeindruckend für eine lange und endlos anspruchsvolle Geschichte ist. Du wirst dieses Jahr wirklich nicht viele Spiele finden, die besser sind als Black Myth: Wukong, weshalb es zweifellos ganz oben auf der Liste der besten Action-, RPG- und sogar Spiel des Jahres stehen wird.

1. Warhammer 40.000: Space Marine II

Aber die Sache ist die: Trotz allem, was Black Myth: Wukong richtig gemacht hat, gibt es in diesem Jahr kein besseres Projekt als Saber Interactive 's Warhammer 40,000: Space Marine II. Die Entwickler nahmen ein notorisch düsteres und gewalttätiges Universum und boten es auf unverfälschte und ehrliche Weise an, bevor sie es mit einer Struktur und einem Setup kombinierten, das sich anfühlte, als gehöre es auf eine Xbox 360-Konsole, und deshalb lieben wir es. Space Marine II versucht nicht, innovativ zu sein und Genrenormen in Frage zu stellen, es nimmt einfach das, was wir von der Action erwarten, und verdichtet sich zu einem unvergesslichen Erlebnis, das immer wieder begeistert. Zwischen spannenden Levels, beeindruckenden Szenen, fantastischen Kämpfen, brutaler Action und hochwertiger Grafik wird Space Marine II als eines der besten reinen Actionspiele der 2020er Jahre in die Geschichte eingehen.