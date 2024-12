Die besten Abenteuerspiele des Jahres 2024

HQ

Was versteht man unter einem Abenteuertitel? Im Grunde handelt es sich um ein Spiel, das weniger auf Action-Erlebnisse fokussiert ist und den Spielern stattdessen eine spannende Zeit durch die Erkundung ihrer Umgebung und den Einsatz der Fähigkeiten ihres Charakters bietet. Zwar kann auch Handeln eine Rolle spielen, doch anstatt jede Herausforderung damit zu lösen, ist hier ein wenig Kreativität gefragt.

Habe ich diese Definition an einem Montagmorgen spontan formuliert? Ja, aber das tut nichts zur Sache, wenn wir uns die Liste näher ansehen.

5. Outcast: Ein Neuanfang

Fünfundzwanzig Jahre, nachdem Cutter Slade unsere Bildschirme zierte, sind wir zurück mit einem Open-World-Abenteuer, das sich zu gleichen Teilen wie eine Zeitkapsel und ein moderner Titel anfühlt. Die Erkundung der Welt von Adelpha war ein wahres Vergnügen, mit viel einzigartigem Flair in der Welt und Fähigkeiten, die Outcast: A New Beginning in diesem Jahr zu einem wirklich unterhaltsamen und unterschätzten Beitrag machten. Wenn du dieses Spiel verpasst hast und ein Sci-Fi-Erlebnis mit Just Cause machen willst, solltest du es ausprobieren.

4. Der Aufstieg des Ronin

Okay, das fällt vielleicht eher in die Kategorie Action/Abenteuer, aber ich habe wirklich Mühe, einen Ort zu finden, an dem ich über dieses Spiel sprechen kann. Rise of the Ronin, das von Dragon's Dogma 2 unter den Teppich gekehrt wurde, ist im Wesentlichen ein sehr starkes Assassin's Creed Shadows-Erlebnis, das ein Jahr vor Ubisoft veröffentlicht wurde, um das feudale Japan zu beginnen. Es spielt in einer anderen Ära, aber die Erkundung der Regionen von Team Ninjas erstem Ausflug in die offene Welt war vielversprechend, gemischt mit einigen großartigen Kämpfen.

3. Indiana Jones und der große Kreis

Ein Nachzügler auf der Party, aber ein wirklich willkommener. Es gibt wohl kein Spiel, das die Idee des Abenteuers so sehr verkörpert wie Indiana Jones and the Great Circle im Jahr 2024. Peitschenknallen, Fedora tragender Spaß ist überall zu finden, und Machine Games kann getrost stolz auf die Arbeit sein, die es geleistet hat, um den geliebten Charakter von Indy auf unsere Spielbildschirme zu bringen.

2. Astro-Bot

Hier ist er, der kleine Bot, der es könnte. Während Astro Bot in vielen unserer Berichterstattung über das Spiel des Jahres zu sehen war und auch weiterhin sein wird, gibt es manchmal einfach ein Spiel, das so sehr heraussticht. Astro Bot mag für dich eher ein 3D-Plattformer sein, aber in vielerlei Hinsicht verkörpert es perfekt die Idee des Abenteuers. Durch die verschiedenen Welten zu rennen und Bots zu retten - es ist die Art von Abenteuer, an die du dich am meisten aus deiner Kindheit erinnerst.

1. The Legend of Zelda: Echos der Weisheit

Apropos Kindheitserinnerungen: Es gibt nur wenige Franchises, die dich so in nostalgische Tage zurückversetzen wie Zelda. Und um unsere Liste der besten Abenteuerspiele des Jahres 2024 abzurunden, haben wir The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Echoes of the Wisdom schwächt das epische Ausmaß von Tears of the Kingdom ab und packt immer noch ein wunderschönes Abenteuer mit charmanter Grafik und Gameplay in einen Titel, von dem wir nicht dachten, dass wir ihn so spät im Lebenszyklus der Switch bekommen würden.