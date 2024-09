Die bestbewerteten Spieler von EA Sports FC 25 offiziell enthüllt

HQ

Wir zählen die Tage, bis EA Sports FC 25 ab dem 20. September für Ultimate Edition -Besitzer und ab dem 27. September für alle anderen eintrifft. Da dieses Datum immer näher rückt, hat EA nun die bestbewerteten Spieler im Spiel bekannt gegeben, was bedeutet, dass wir die männlichen und weiblichen Stars kennen, die jeder in den kommenden Monaten in seinem Ultimate Team Kader haben möchte.

Bei den Männern sind die drei am besten bewerteten Spieler Erling Haaland und Rodri (Manchester City sowie Kylian Mbappe (Real Madrid, die alle drei eine Punktzahl von 91 haben. Zu den 90ern gehören Jude Bellingham und Vinicius Jr. von Real Madrid (und Cover-Star), Kevin De Bruyne von City und Harry Kane von Bayern Munich.

Bei den Frauen ist Aitana Bonmati von FC Barcelona mit 91 Jahren der am höchsten bewertete Star, aber sie wird von ihren Teamkolleginnen Alexia Putellas und Hansen, beide mit 90 Jahren, und Sam Kerr von Chelsea begleitet.

Was die 25 am höchsten bewerteten Spieler nach Geschlecht betrifft, können Sie das unten sehen.