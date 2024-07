Die Besetzungsentscheidungen, die die Filmgeschichte veränderten

HQ

Es gibt natürlich viele Dinge, die zusammenpassen müssen, damit ein Film oder eine Fernsehserie zu einem zeitlosen Klassiker und einem Phänomen der Popkultur wird. Eines davon sind natürlich die Schauspieler. Es ist fast schwer, sich jemand anderen als Sylvester Stallone als Rambo, Harrison Ford als Indiana Jones oder Sigourney Weaver als Ellen Ripley vorzustellen. Es wäre sofort etwas ganz anderes geworden, und höchstwahrscheinlich auch schlimmer.

Natürlich ist es schwierig, diese perfekten Besetzungen zu bekommen, und Tatsache ist, dass es auch ganz anders hätte kommen können. Unzählige von denen, die wir heute als naheliegende Rollen betrachten, sind eigentlich nicht die erste Wahl, sondern hatten von Anfang an jemand ganz anderen im Kopf. Zum Glück ist das nicht passiert, aber hier sind einige Beispiele dafür, wie es hätte laufen können

Eric Stoltz als Marty McFly (Zurück in die Zukunft)

Michael J. Fox als Marty McFly ist jetzt so offensichtlich wie die Erde rund, aber Tatsache ist, dass er die Rolle nicht bekam, sondern an Eric Stoltz ging und die Dreharbeiten begannen. Aber Stoltz fehlte das komische Timing und nach einem Monat merkte die Produktion, dass es nicht ganz funktionierte. Michael J. Fox wurde stattdessen gecastet und der Rest ist Geschichte.

Frank Sinatra als John McClane (Stirb langsam)

Wie ihr vielleicht wisst, basiert der Film Stirb langsam auf dem Roman Nichts hält ewig, in dem Gruber zur Weihnachtszeit die Kontrolle über einen Wolkenkratzer in Los Angeles übernimmt. Es war jedoch Buch Nummer zwei der Reihe, deren erstes den Titel "Der Detektiv" trug. Es war schon lange vorher mit Frank Sinatra in der Hauptrolle gedreht worden, und als die Zeit für Stirb langsam gekommen war, wurde Sinatra gefragt, ob er auch hier die Hauptrolle spielen wolle. Er tat es nicht, und die Produktion suchte nach jemandem, der für die Rolle hartgesottener war, wie Al Pacino, James Caan oder Paul Newman. Willis, der vor allem für seine Liebeskomödie Moonlighting bekannt ist, landete weit unten auf der Liste - bekam aber am Ende trotzdem die Rolle - und das ist auch gut so, denn sonst hätten wir wahrscheinlich nie gelernt, den Ausdruck Yippee ki-yay zu lieben.

Brad Pitt, Leonardo DiCaprio oder Will Smith als Neo (Matrix)

Wenn es nach dem Filmteam gegangen wäre, hätten Brad Pitt oder Leonardo DiCaprio Neo in The Matrix gespielt. Und fast wäre es passiert, denn beide Schauspieler sagten zunächst ja. Aber aus verschiedenen Gründen stiegen sie aus (Brad war müde nach dem Flop von Sieben Jahre in Tibet und Leo wollte nach Titanic kein weiteres Spezialeffekt-Fest machen). Will Smith wurde auch die Chance geboten, Neo zu spielen, lehnte aber ab, und Keanu Reeves bekam glücklicherweise die Chance, Filmgeschichte zu schreiben.

Tom Selleck als Indiana Jones (Jäger des verlorenen Schatzes)

Der vielleicht ikonischste Name auf der Liste, Harrison Ford als Indiana Jones, war nicht die erste Wahl, als Stephen Spielberg mit den Dreharbeiten zu Jäger des verlorenen Schatzes begann. Stattdessen war es Tom "Magnum P.I." Selleck, der sich ebenfalls dafür interessierte. Aber er war mit seiner erfolgreichen TV-Serie beschäftigt, die er nicht fallen lassen konnte, und die Terminkonflikte konnten nicht gelöst werden. Stattdessen war Ford an der Reihe, und dem trauert wohl niemand nach.

Al Pacino als Han Solo (Star Wars: Eine neue Hoffnung)

George Lucas hatte schon früher mit Harrison Ford zusammengearbeitet, aber für die Rolle des Han Solo war es nicht Ford, den er im Sinn hatte. Zunächst ging die Rolle an Al Pacino, der später in Interviews sagte, dass er so viel Geld bekommen habe, aber das Drehbuch nicht verstanden habe. Er hat auch gesagt, dass er Ford auf diese Weise eine Karriere ermöglicht hat. Wir sind uns alle einig, dass Pacino ein phänomenaler Schauspieler ist, aber wäre Star Wars das, was es heute ist, ohne Harrison Fords widerwillig gutherzigen Schmuggler? Darüber lässt sich streiten...

Nicolas Cage oder Russell Crowe als Aragorn (Der Herr der Ringe)

Viggo Mortensen schien sicherlich wie geschaffen für die Rolle des Aragorn, aber Tatsache war, dass Peter Jackson und die Bande im Vorfeld mehrere andere Schwergewichte im Auge hatten. Einer von ihnen war Nicolas Cage, aber aus persönlichen Gründen fiel es ihm schwer, für mehrere Jahre nach Neuseeland zu gehen, so dass er ablehnte. Russell Crowe wurde auch gefragt, aber Crowe hat inzwischen gesagt, dass er sich von Jackson nicht von ganzem Herzen überzeugt fühlte, also lehnte er es ebenfalls ab.

John Travolta als Forrest Gump (Forrest Gump)

Wir können Quentin Tarantino dafür danken, dass er Tom Hanks 1994 die Chance gab, mit Forrest Gump wirklich Filmgeschichte zu schreiben, denn Regisseur Robert Zemeckis wollte Travolta in der Hauptrolle spielen, aber er war zu sehr mit den Dreharbeiten zu Pulp Fiction beschäftigt. Also bekam Tom Hanks stattdessen die Rolle. Ironischerweise wurden sowohl Travolta als auch Hanks für den diesjährigen Oscar als bester Hauptdarsteller nominiert, wobei letzterer für die Rolle gewann, die Travolta ablehnte.

Sean Connery als Gandalf (Der Herr der Ringe)

Die vielleicht beste schauspielerische Leistung in der gesamten Herr der Ringe-Trilogie lieferte Ian McKellen als Gandalf. Aber bevor er es bekam, war die Idee, dass Sean Connery stattdessen den Fantasy-Zauberer spielen sollte. Der alte Mi5-Agent mit dem Recht zu töten verstand es nicht ganz und lehnte es ab und schien nicht verbittert darüber zu sein. In typisch britischer Manier sagte der verstorbene Mr. Connery, dass er McKellens fantastische Leistung immer noch nicht hätte toppen können.

Mel Gibson als Maximus (Gladiator)

Eine der ikonischsten Darstellungen aller Zeiten ist für mich Russell Crowe als Gladiator Maximus Decimus Meridius, was dazu beigetragen hat, den Film zu einem meiner Favoriten zu machen. Doch Ridley Scott hatte ursprünglich Mel Gibson für die Hauptrolle vorgesehen und die Gespräche begannen. Allerdings war Gibson zu diesem Zeitpunkt 43 Jahre alt und dachte, er sei zu alt, was fair genug ist. So durfte der Neuseeländer Crowe stattdessen Maximus spielen und es wurde Filmgeschichte geschrieben.