Die Besetzung von The Wheel of Time hofft immer noch, dass die Fantasy-Serie eine vierte Staffel bekommt

HQ

Die dritte Staffel von The Wheel of Time ist zu Ende gegangen, und da das der Fall ist, fragen sich die Fans nun, was als nächstes für die Fantasy-Saga kommen wird, die viele zusätzliche Bücher und Quellenmaterial zu adaptieren hat. Im Moment ist die Zukunft der Serie fraglich, da es von Prime Video kein Wort gibt, dass sie für eine vierte Staffel zurückkehren wird, etwas, worüber selbst die Besetzung derzeit im Dunkeln tappen.

Dies wurde kürzlich von Daniel Henney (Lan Mandragoran) und Josha Stradowski (Rand al'Thor) in einem Interview mit TechRadar bestätigt, in dem sie anmerken, dass sie noch nichts von einer vierten Staffel gehört haben.

Henney erklärte: "Wir wissen nicht viel. Auf die dritte Staffel sind wir unglaublich stolz. Wenn ich es mir im Nachhinein anschaue, könnte ich nicht glücklicher sein, wie es geworden ist. Ich bin mir sicher, dass Josha mir zustimmen wird, dass dies The Wheel of Time ist, was wir uns vorgenommen haben."

Stradowski fuhr fort: "Ja, wir sind zuversichtlich [dass eine vierte Staffel grünes Licht bekommen wird]. Als ich die Buchreihe las, dachte ich erst im vierten Buch [The Shadow Rising, auf dem die dritte Staffel basiert]: "Wow, okay, jetzt verstehe ich, warum so viele Exemplare verkauft wurden". Ich habe das Gefühl, dass wir in der dritten Staffel unsere Form gefunden haben, also drücken wir alle fest die Daumen."

Sind Sie der gleichen Meinung wie Henney und Stradowski und begierig auf mehr The Wheel of Time ?