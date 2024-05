Die Besetzung von Staffel 2 von Hit-Monkey wird um Cristin Milioti erweitert

Wir mussten eine ganze Weile auf einen zweiten Auftritt der Animation für Erwachsene Marvel Hit-Monkey warten, da es nach Staffel 1, die 2021 erscheint, bisher keine Fortsetzung gab. Aber das bedeutet nicht, dass nicht noch weitere Episoden auf dem Weg sind oder dass sie nicht kurz bevorstehen.

Hit-Monkey soll am 15. Juli mit einer zweiten Staffel auf der amerikanischen Streaming-Plattform Hulu fortgesetzt werden, was bedeutet, dass eine breitere Disney+-Veröffentlichung wahrscheinlich paritätisch oder sehr nahe an diesem Datum geplant ist.

Vor diesem Hintergrund hat Variety berichtet, dass Cristin Milioti von How I Met Your Mother, Palm Springs und The Penguin zur Besetzung der Serie gestoßen ist, wo sie sich Fred Tatasciore (Monkey ) und Jason Sudeikis (Bryce) sowie einer Reihe von Neuzugängen wie Olivia Munn, Ally Maki und Leslie Jones anschließen wird.

