Die Besetzung von Oppenheimer verließ die UK-Premiere aus Solidarität mit dem Streik der SAG-AFTRA

Kurz darauf berichteten wir gestern, dass ein Streik der Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) begonnen worden war, drüben in Großbritannien, wo Christopher Nolans Oppenheimer feierte seine Premiere, diese Entscheidung zum Streik führte dazu, dass die mit Stars besetzte Besetzung die Premiere verließ und den berühmten Regisseur überließ, um seinen eigenen Film zu eröffnen.

Zu den Darstellern, die das Haus verließen, gehörten Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Florence Pugh, Robert Downey Jr., Sir Kenneth Branagh und Rami Malek.

Über die Entscheidung, die Premiere zu verlassen, erklärte Nolan: "Leider sind sie unterwegs, um ihre Streikpostenschilder für das zu schreiben, was wir für einen bevorstehenden Streik der SAG halten, und schließen sich einer meiner Gilden, der Writers Guild, im Kampf für faire Löhne für die arbeitenden Mitglieder ihrer Gewerkschaft an."

Zweifellos werden wir in Zukunft weitere ähnliche Fälle sehen, wenn Schauspieler sich den Autoren anschließen, die von den Produktionsgiganten eine bessere Bezahlung verlangen.

Danke, ITV.