Die Besetzung für Goosebumps Staffel 2 wurde enthüllt

Wie wir bereits berichtet haben, kehrt Goosebumps von Disney+ für eine zweite Staffel zurück und verfolgt einen völlig neuen Anthologie-Ansatz.

Deadline berichtete kürzlich : "Sam McCarthy (Dead to Me) und Jayden Bartels (Side Hustle) sind zweieiige Zwillinge Devin bzw. Cece; Elijah Cooper (That Girl Lay Lay) ist CJ; Galilea La Salvia (Party Down) ist Frankie; und Francesca Noel (R#J) ist Alex."

Diese Schauspieler gesellen sich zu David Schwimmer ("American Crime Story") und Ana Ortiz (Monster High 2), die bereits für die Serie angekündigt wurden. Laut Deadline "spielt Schwimmer die Figur von Anthony, Vater der Zwillinge Devin und Cece, die Papa im Sommer besuchen."

In der offiziellen Synopsis zu Staffel 2 heißt es: "Geschwister im Teenageralter entdecken eine Bedrohung in ihrem Zuhause, die eine Kette von Ereignissen in Gang setzt, die ein tiefgründiges Geheimnis lüften. Während sie in das Unbekannte eintauchen, finden sich die beiden in der Geschichte von fünf Teenagern wieder, die 1994 auf mysteriöse Weise verschwunden sind.