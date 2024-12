Die Besetzung eines jungen Haymitch: Der Regisseur von Die Tribute von Panem spricht über die Herausforderung

HQ

Da das Hunger Games-Franchise mit Sunrise on the Reaping zurückkehren wird, sprach Regisseur Francis Lawrence kürzlich über die Herausforderung, einen jungen Haymitch Abernathy zu besetzen, eine Rolle, die berühmt von Woody Harrelson verkörpert wird. In einem kürzlichen Interview mit ComicBook.com erklärte Lawrence, dass es kein Spaziergang ist, einen Schauspieler zu finden, der Haymitchs einzigartige Mischung aus Humor, Witz und emotionaler Tiefe einfangen kann. Er verglich den Prozess mit der Besetzung eines jüngeren Präsidenten Snow für The Ballad of Songbirds and Snakes und wies darauf hin, dass es darum geht, jemanden zu finden, der in die Figur hineinwachsen kann und gleichzeitig ihre Kerneigenschaften verkörpert.

Haymitchs Charakter ist bekannt für seine scharfe Intelligenz, seinen Sarkasmus und die emotionalen Narben, die die brutalen 50. Hungerspiele hinterlassen haben. Lawrence erwähnte, dass es wichtig ist, jemanden zu besetzen, der diese Ebenen wirklich versteht – es geht nicht nur darum, jemanden zu finden, der wie Harrelson aussieht, sondern jemanden, der die Figur zu ihrer eigenen machen kann. Das Prequel wird sich mit Haymitchs Hintergrundgeschichte und dem Trauma befassen, das ihn zu dem Mentor gemacht hat, den wir in den Originalfilmen sehen.

Während die Fans sehnsüchtig auf die Veröffentlichung von Sunrise on the Reaping im Jahr 2026 warten, ist Lawrences durchdachte Herangehensweise an die Besetzung entscheidend, um sicherzustellen, dass die Figur des Haymitch ihrem Vermächtnis gerecht wird. Den richtigen Schauspieler zu finden, der in diese Fußstapfen tritt, wird keine leichte Aufgabe sein.

