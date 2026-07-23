Die Besetzung des Spin-offs 'Stewie ' Family Guy wurde bekannt gegeben

Im jüngsten Versuch, die Anzahl der animierten Serien im Family Guy-Universum nach The Cleveland Show zu erweitern, wird Seth MacFarlane bald sein Talent einsetzen, um eine Stewie Spin-off-Serie zum Leben zu erwecken.

Ja, es passiert wirklich, und die Arbeit am Projekt scheint immer näher an den Start zu kommen, da nun die Besetzung der Serie enthüllt wurde, wobei MacFarlane, wie zu erwarten, zumindest einige Rollen spielt.

Uns wird gesagt, MacFarlane wird als Stewie zurückkehren, aber auch als die Figur des Bean, ein "Mann mit sehr wenigen Worten, der zu oft auf den Kopf gefallen ist."

Darüber hinaus wird Kenan Thompson Royal sprechen, eine Figur, die als "eine von Stewie s neuen Freunden gilt und eine "Auf keinen Fall"-Einstellung zu den Gefahren von Stewie s Abenteuern hat."

Vanessa Bayer tritt dann als Morgan auf, eine der wenigen erwachsenen Figuren, die derzeit bestätigt sind, wobei dies "Stewie s Lehrerin ist, die wahrscheinlich mehr Zeit mit dem Beobachten der Kinder und weniger mit Feiern verbringen sollte."

Mike Henry leiht dann seiner Stimme einer weiteren Kinderfigur in BJ, "Stewie s klatschfreudiger neuer Klassenkamerad und Sohn von Family Guys Bruce."

Als Nächstes kommt Jessica Lowe als Caroline, ein weiteres Kind, das als "Möchtegern-Influencerin" und Stewie s beeindruckender Klassenzimmer-Gegner bekannt ist.

Melissa O'Neil spielt außerdem Wanda, eine Figur, die als "Stewie s intellektuelle Seelenverwandte und Objekt der Zuneigung gilt."

Und schließlich haben wir Aaron Lees Stinktier, das eigentlich gar kein Stinktier ist, sondern vielmehr "die hundertjährige Klassenschildkröte, die eine halbherzige Theorie über buchstäblich alles hat."

Was uns derzeit nicht mitgeteilt wird, ist, wann Stewie erwartet wird, aber eine vernünftige Vermutung ist, dass wenn die Besetzung bereits vorhanden ist und es sich um ein Family Guy-Spin-off handelt, was bedeutet, dass die Beteiligten wissen, was während der Produktion passieren muss, um alles für die Premiere vorzubereiten, Wir könnten das Debüt Stewie im Jahr 2027 oder Anfang 2028 sehen.

Wirst du Stewie überprüfen?