Die Besetzung der nächsten Zeichentrickserie der Schöpfer von Big Mouth wurde bekannt gegeben

Da Big Mouth nun nach acht Staffeln auf Netflix zu Ende gegangen ist, fragen Sie sich vielleicht, ob diese Ära der geilen und sexuell provokanten Animation vorbei ist. Wenn Ihnen die Comedyserie gefallen hat, werden Sie froh sein zu hören, dass dem nicht so ist, denn die Schöpfer werden bald mit einem neuen Projekt zurückkehren, das hormonelle Teenager gegen das von pelzigen Waldbewohnern eintauscht.

Diese Show, bekannt als Mating Season, wird folgendermaßen beschrieben: "Mating Season ist eine animierte romantische Komödie für Erwachsene – angesiedelt in der Tierwelt – über Liebe, Sex, Beziehungen und das universelle Bedürfnis, einen Partner zu finden und die Art zu bewahren – mit Bären, Waschbären, Hirschen, Füchsen und einer Vielzahl anderer geiler, liebenswerter Waldtiere."

Da Mating Season tatsächlich bereits am 22. Mai auf Netflix Premiere feiern wird, wurde die Besetzung der Serie, zumindest die Hauptfiguren, enthüllt, wobei Big Mouths Nick Kroll zurückkehrt und neben einigen anderen Netflix-Veteranen auftritt.

Kroll soll den Waschbären namens Ray sprechen, während der Rest der Besetzung Grace- und Frankie-Veteranin June Diane Raphael als das Reh namens Fawn, Zach Woods aus Silicon Valley als der Bär, der als Josh gilt, und Sabrina Jalees aus Black Mirror als die Fuchs namens Penelope umfasst.

Wir haben noch keinen Trailer gesehen, aber unten ist ein Poster zur Paarungszeit zu sehen.