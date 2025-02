HQ

Als im vergangenen Oktober drei Beamte die Moskauer Zentrale von Glavprodukt, dem größten Hersteller von Konserven in Russland, betraten, verschwendeten sie keine Zeit und kündigten an, dass der russische Staat das Unternehmen nun leiten werde, so der Gründer des Unternehmens und zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen (via Reuters).

Die überrumpelten Mitarbeiter erkannten bald, dass sich ihre Unternehmensstruktur über Nacht verändert hatte. Dies war nur eines in einer wachsenden Liste ausländischer Firmen, die von der russischen Regierung vorübergehend verwaltet wurden, ein Euphemismus, der sich als alles andere als vorübergehend erwiesen hat.

Von dänischen Brauereien bis hin zu finnischen Versorgungsunternehmen hat Moskau systematisch Vermögenswerte beschlagnahmt, sie an Loyalisten umverteilt und zeigt keine Anzeichen für eine Kursumkehr. Profitable Unternehmen wurden an politisch vernetzte Insider übergeben, oft ohne Rücksicht auf ihre langfristige Existenzfähigkeit.

Während einige spekulieren, dass eine mögliche Wende in der Außenpolitik der Vereinigten Staaten die westlichen Geschäftsbeziehungen wiederherstellen könnte, deuten die anhaltenden Verstaatlichungen Russlands auf etwas anderes hin. Selbst diejenigen, die es geschafft haben, ihre Bestände zu verkaufen, waren oft gezwungen, Preise weit unter dem Marktwert zu akzeptieren, da die Käufer vom Kreml sorgfältig ausgewählt werden.

Mit neuen Gesetzen, die zusätzliche westliche Vermögenswerte beschlagnahmen und die staatliche Kontrolle ausweiten sollen, scheint der Kreml entschlossen zu sein, seine Beute zu behalten und seinen Griff auf die Wirtschaft zu festigen. Im Moment bleibt abzuwarten, ob ein ausländischer Investor es wagen wird, in einen so unberechenbaren und zunehmend feindlichen Markt zurückzukehren.