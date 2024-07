Die Beobachteten

HQ

Egal, ob du auf Horrorfilme mit einer übernatürlichen Kante, einer okkulten Wendung, dem Unerklärlichen, das direkt hinter dem Rand der Szene lauert oder nicht, die Prämisse von The Watched, dem Regie- und Drehbuchdebüt von M. Night Shyamalans Tochter Ishana, ist ziemlich solide, wenn auch nur aus einem visuellen, künstlich abgegrenzten Blickwinkel.

Fünf Fremde stehen in einem Betongebäude in einem dunklen, düsteren Wald und präsentieren sich vor einer riesigen Glaswand, die ihnen wie ein Spiegel vorkommt. Sie können nur sich selbst und einander sehen, aber sie wissen, dass das Glas von außen völlig transparent ist. Und es gibt Gäste auf der anderen Seite, sterbliche, böswillige, rätselhafte Gäste, die von diesen Menschen erwarten, dass sie sich vorstellen, ja sich sogar als sie ausgeben.

Das ist die Kernidee von The Watched, und in den sehr, sehr wenigen Momenten, die in Ishana Shyamalans leicht schrecklichem Film tatsächlich funktionieren (aus den falschen Gründen), ist es dieses Szenario, das deine Aufmerksamkeit erregt und sich weigert, loszulassen.

Aber während dieses Szenario einen großen Teil des Trailers einnimmt, ist es ein schwindender kleiner Teil des Films, der zu schnell, zu stumpfsinnig und zu ineffektiv versucht, seine eigene Mythologie des "Wer", "Was" und "Warum" unnötig zu erweitern und die Prämisse so schnell ihres inhärenten Mysteriums zu entleeren, wie man "Das Geschehen" sagen kann.

Das Monster unter dem Bett wird mit aller Macht entlarvt, die Spielregeln immer und immer wieder erklärt und durch ungleichmäßige Darbietungen, gelinde gesagt, sogar von Dakota Fanning geliefert, mit der man immer rechnen muss. Aber sie hat es mit unüberwindlichen Hindernissen zu tun, wenn langweilige, expositionslastige Dialoge, flache Szenen und der Mangel an Chemie zwischen den wenigen, die die Hauptdarsteller ausmachen, an die Tür klopfen - hart und unerbittlich.

Nichts in The Watched funktioniert wirklich, von der Musik bis zum Bühnenbild (außer wieder einigen recht netten Eröffnungsaufnahmen, die auf einfallsreiche Weise mit Kontrasten und Farben spielen), von den Darbietungen bis zum Tempo. The Watched ist sowohl zu lang als auch zu kurz, es belichtet sowohl über- als auch unterbelichtet, und es ist verdammt noch mal nicht beängstigend - zu keinem Zeitpunkt.

Ich bin fest davon überzeugt, dass M. Night Shyamalan mehr als einen guten Film gemacht hat, aber Ishana hat hier einen ziemlich schlechten Start hingelegt. Es ist schwer, es zu empfehlen.