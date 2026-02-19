Die Benfica-Legende Luisão nannte "Affe, Judas", nachdem er seinen Landsmann Vinícius unterstützt hatte

HQ

Die Vorfälle während des Champions-League-Spiels zwischen Benfica und Real Madrid am vergangenen Dienstag, bei denen der Benfica-Spieler Gianluca Prestianni Vinícius angeblich beleidigte und ihn als "Affe" bezeichnete, lösten viele Reaktionen aus, darunter zahlreiche Unterstützungsbotschaften für Vinícius von Experten wie Thierry Henry, FIFA-Präsident Gianni Infantino und sogar dem brasilianischen Fußballverband.

Während die UEFA ihre Ermittlungen fortsetzt, bestreitet Benfica kategorisch, dass Prestianni rassistische Beleidigungen gegen den Spieler verwendet habe. Doch nicht jeder, der aus Benfica verwandt ist, denkt dasselbe, und Luisão, Vereinslegende und ehemaliger Benfica-Kapitän, unterstützte öffentlich seinen Landsmann Vinícius... was zu Beleidigungen von Benfica-Fans führte, die ihn als Verräter bezeichneten.

Am Mittwoch schrieb Luisão, dass Prestianni gelogen habe, als er bestritt, Vinícius beleidigt zu haben, dies rassistisch sei und er schäme sich.

"Dieses Trikot ist zu groß. Ich liebe Benfica. Es ist meine zweite Haut. Du musst würdig sein, dieses heilige Trikot zu tragen. Dieser Text macht es noch schlimmer. Prestiannis Beitrag macht es noch schlimmer, weil es eine Lüge ist. Im Fußball gewinnt man mit Mut und Kampfgeist. Es war rassistisch. Ich schäme mich dafür."

Einige Nutzer stritten mit ihm, und Luisão schrieb einen zweiten Beitrag, in dem er sagte: "Ich verteidige den Verein und habe Erfahrung; Ich weiß, wovon ich rede. Ich verurteile niemanden. Ich denke, Benfica ist zu groß, um sich darin einzumischen, ob es nun stimmt oder nicht. Aus meiner Erfahrung weiß ich, dass es wahr ist."

Luisão erhält auch rassistische Beleidigungen, weil er Vinícius unterstützt, und hält ihn für einen Helden

Einen Tag später verurteilte er im Gespräch mit ESPN Brasilien, dass er wegen seiner Verteidigung gegen den Real-Madrid-Spieler belästigt worden sei, und viele seien rassistisch: "Ich wurde in den sozialen Medien beleidigt, als Affe, Judas bezeichnet und mir wurde gesagt, ich würde nie wieder Benficas Stadion betreten", beklagte der Brasilianer, der darauf bestand, dass "das Benfica-Trikot für mich wie eine zweite Haut ist."

Luisão nannte Vinícius einen Helden für seinen Kampf gegen Rassismus und hoffte, dass "Europa, als Vorbild, auch gegen Rassismus sein wird": "Das macht mich traurig, besonders wenn wir zu etwas so Ernstem wie Rassismus Stellung beziehen... deshalb glaube ich, dass Vinicius ein Held und ein Vorbild im Kampf gegen Vorurteile und Rassismus ist."

Ânderson Luís da Silva, oder Luisão, begann seine Karriere bei Juventus-SP in Brasilien, spielte aber den Großteil seiner Karriere zwischen 2003 und 2018 bei Benfica, bestritt 538 Spiele, war in 414 Kapitän und gewann 20 nationale Titel.