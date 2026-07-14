Die Belugawale in Marineland wurden in letzter Minute gerettet

HQ

Der kanadische Meerespark Marineland (Niagara Falls, Ontario) wurde bereits 2024 geschlossen, und seitdem stecken insgesamt 30 Belugawale in einer Art Schwebezustand fest. Der Plan war gewesen, sie alle einzuschläfern, doch die CBC berichtet, dass diese bizarre Situation schließlich die National Oceanic and Atmospheric Administration dazu veranlasste, einen Rettungsplan zu genehmigen.

Dank dessen werden die Wale nun überleben. Zwei werden an Oceanogràfic València in Spanien geschickt, während der Rest auf fünf Aquarien in den USA verteilt wird, darunter das riesige Georgia Aquarium in Atlanta sowie in SeaWorld-Parks.

Marineland wurde beschuldigt, die Wale vernachlässigt zu haben, und zwischen 2019 und 2024 starben 20 von ihnen im Park. Jetzt werden sie tierärztlichen Untersuchungen unterziehen und hoffentlich ein besseres Leben haben.