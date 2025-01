Die beliebtesten Sprachen von Steam im Jahr 2024

HQ

Während wir uns von 2024 verabschieden, ist klar, dass sich die Sprachpräferenzen der Spieler auf Steam weiter entwickeln. Den neuesten Daten zufolge ist Englisch nach wie vor die dominierende Sprache (keine Überraschungen): 42,14 % der Nutzer entscheiden sich dafür, was einem bemerkenswerten Anstieg von fast 9 % entspricht. Dies unterstreicht die wachsende Reichweite der Plattform in beiden englischsprachigen Regionen und die weit verbreitete Verwendung von Englisch in nicht-englischsprachigen Ländern, aber auch die Notwendigkeit für Entwickler, bei der Planung der Lokalisierung andere Regionen im Auge zu behalten.

Vereinfachtes Chinesisch folgt mit 29,95 % dicht dahinter, mit einem leichten Rückgang der Nutzung im Vergleich zum Vorzeitraum. Russisch hingegen verzeichnete einen bescheidenen Anstieg von 0,63 % und sicherte sich damit seinen Platz als drittbeliebteste Sprache. Spanisch (Spanien) und Portugiesisch (Brasilien) gewannen ebenfalls an Zugkraft und verzeichneten jeweils einen Anstieg von 1,22 %, was das stetige Wachstum in diesen sprachsprachigen Märkten widerspiegelt. Trotz dieser Zuwächse verzeichneten andere Sprachen wie Koreanisch und Japanisch jedoch einen leichten Rückgang der Nutzung.

Angesichts dieser globalen Verbreitung kann die Wahl der richtigen Sprache für die Lokalisierung einen großen Unterschied für den Erfolg eines Spiels ausmachen. Aber es geht nicht nur darum, die Sprache zu sprechen – es ist wichtig, Markttrends und das Ausgabeverhalten der Spieler zu verstehen. Erwägen Sie eine Lokalisierung für Ihr nächstes Spiel? In welcher Sprache hat Ihr Spiel die besten Chancen, auf Steam erfolgreich zu sein?