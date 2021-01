Die beliebtesten Skins in Gears 5 laut The Coalition

You're watching Werben

Der offizielle Twitter-Account der Gears-of-War-Reihe hat ihre internen Spieldaten durchgeschaut, um ihre Community auf die beliebtesten Skins hinzuweisen, die im Mehrspielermodus benutzt werden. Die Ergebnisse zeigen, dass die Gears-Fans ikonische Designs bevorzugen, also an alten Tagen festhalten. Auffallend ist, dass einige der erst seit kurzem erhältlichen Skins ebenfalls sehr beliebt zu sein scheinen, was die Fans teilweise infrage stellen und anzweifeln. Viele dieser Items sind nicht kostenlos, ihr müsst dafür Geld ausgeben.