Die beliebtesten RAM-Größen von Steam im Jahr 2024

HQ

Während wir uns von 2024 verabschieden, ist es klar, dass sich die RAM-Vorlieben der Spieler auf Steam weiter entwickeln. Neuesten Daten zufolge zeichnet die RAM-Verteilung auf Steam ein Bild davon, dass Gamer zunehmend Systeme mit mehr Speicher bevorzugen. Die gebräuchlichste RAM-Größe, 16 GB, dominiert mit 45,07 % der Nutzer weiterhin, obwohl sie im Vergleich zu früheren Zeiträumen einen leichten Rückgang von 0,95 % verzeichnete. In der Zwischenzeit sind 32-GB-Systeme auf dem Vormarsch und halten jetzt 32,08 % des Marktes, was einem Anstieg von 0,43 % entspricht. Dieser Anstieg deutet darauf hin, dass immer mehr Spieler auf Geräte umsteigen, die in der Lage sind, anspruchsvollere Spiele und Anwendungen zu bewältigen.

Andere RAM-Größen zeigen unterschiedliche Trends, wobei 8-GB-Systeme stabil bei 10,07 % blieben, während Systeme mit 4 GB einen leichten Rückgang auf 2,06 % verzeichneten. Interessanterweise gibt es eine spürbare Verschiebung hin zu Systemen mit höheren RAM-Kapazitäten, wie z. B. 24 GB und 64 GB, die stetig an Popularität gewinnen, wenn auch mit bescheidenen Steigerungen von 0,03 % bzw. 0,31 %. Obwohl es sich immer noch um einen kleinen Teil des Marktes handelt, beginnen sich 48-GB- und mehr als 64-GB-Systeme durchzusetzen, was zeigt, dass einige Gamer in Hochleistungs-Setups investieren, um ein verbessertes Erlebnis zu erzielen.

Da Gamer weiterhin auf ein flüssigeres und komplexeres Gameplay drängen, wird immer deutlicher, wie wichtig es ist, Spiele für unterschiedliche RAM-Kapazitäten zu optimieren. Wie viel RAM ist Ihrer Meinung nach für ein optimales Spielerlebnis notwendig? Entspricht Ihr System den neuen Trends?