Die beliebtesten Grafikkarten von Steam im Jahr 2024

Von intensiven Feuergefechten bis hin zu ausgedehnten Open-World-Abenteuern – die GPU, die du wählst, kann über Erfolg oder Misserfolg deines Spielerlebnisses entscheiden. Die Daten von Steam für 2024 zeichnen ein lebendiges Bild der Grafikkarten, die Gamer weltweit antreiben. Egal, ob du das neueste NVIDIA RTX-Kraftpaket rockst oder mit einem älteren GTX-Modell mithältst, die Trends zeigen, was angesagt ist und was die Ränge erklimmt.

An der Spitze steht die NVIDIA GeForce RTX 3060 mit einem Marktanteil von 5,88 % und einem deutlichen Anstieg der Popularität. In der Zwischenzeit beweist die RTX 4060-Serie ihr Können sowohl bei Desktop- als auch bei Laptop-Konfigurationen. Selbst bewährte Klassiker wie die GTX 1650 und die AMD Radeon RX 6600 verzeichnen ein stetiges Wachstum und bieten solide Optionen für Gamer mit kleinem Budget.

Wenn neue GPUs in die Regale kommen und die Leistungsanforderungen in die Höhe schnellen, bleiben Sie dann bei Ihrem bewährten Setup oder ist es an der Zeit, Ihre Hardware für das nächste große Spiel aufzurüsten?