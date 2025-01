Die beliebtesten CPU-Geschwindigkeiten von Steam im Jahr 2024

HQ

Das Jahr 2024 neigt sich dem Ende zu und die Daten von Steam unterstreichen die Präferenzen der Spieler für die Prozessorgeschwindigkeit. CPUs im Bereich von 2,3 GHz bis 2,69 GHz sind mit einem Marktanteil von 22,23 % nach wie vor am beliebtesten, obwohl sie einen leichten Rückgang von 0,23 % verzeichneten. Auch CPUs mit 2,7 GHz bis 2,99 GHz, die 10,98 % ausmachen, verzeichneten einen leichten Rückgang von 0,27 %. Trotz dieser Einbrüche dominieren weiterhin mittlere Taktraten und decken ein breites Spektrum an Gaming-Anforderungen ab.

Auf dem Vormarsch sind leistungsstärkere Prozessoren. CPUs mit einer Taktfrequenz von 3,3 GHz bis 3,69 GHz verzeichneten mit einem Plus von 0,35 % auf 14,91 % den größten Zuwachs. Währenddessen wuchs die Zahl der Geräte mit Geschwindigkeiten von 3,7 GHz und mehr um 0,24 %, was eine Verschiebung hin zu Hochleistungssystemen widerspiegelt. Niedrigere Reichweiten wie unter 1,4 GHz und 1,5 GHz bis 1,69 GHz zeigten nur ein marginales Wachstum, was auf ihre abnehmende Relevanz in modernen Gaming-Setups hindeutet.

Diese Trends deuten darauf hin, dass Gamer in leistungsstärkere CPUs investieren, um den Anforderungen immer anspruchsvollerer Spiele gerecht zu werden. Wie wichtig ist die CPU-Geschwindigkeit für Ihr Spielerlebnis? Ist es Zeit für ein Upgrade, um mit den neuesten Titeln Schritt zu halten?