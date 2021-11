Die beliebteste Konsole im Black-Friday-Verkauf ist die Xbox Series S

HQ

Der Black Friday Großeinkauf, der sich hierzulande mittlerweile bis in den November erstreckt, kommt langsam zum Ende. In Amerika wurde in Sachen Konsolenverkäufe bereits der diesjährige Gewinner bestimmt. Laut des Adobe Digital Economy Index, der eine Vielzahl von Seiten der 1.000 Top-Verkäufer in Amerika analysiert, ist die Xbox Series S die meistgekaufte Konsole während der Feiertage. Natürlich ist einer der Gründe dafür die bessere Verfügbarkeit der Konsole im Gegensatz zur Xbox Series X, oder der Playstation 5. Auch was den Preis betrifft, glänzt die Series S bei ihren Konkurrenten, selbst die Nintendos OLED Switch kann Microsofts Konsole unterbieten. Ein Sieg ist natürlich trotzdem ein Sieg, und somit ist die Xbox Series S der Gewinner der diesjährigen Saison.

Habt ihr euch ein Gaming-spezifisches Schnäppchen ergattert im Laufe der Black Friday-Angebote?

