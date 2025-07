Die beliebte Kinderserie von Apple TV+ Stillwater kehrt im August zurück

Eine der am längsten laufenden Serien von Apple TV+ ist eine charmante Kinderserie, die auf einer Sammlung kinderfreundlicher Bücher des Autors Jon J Muth basiert. Was in schriftlicher Form als Zen bekannt ist, wurde in der Animation zu Stillwater, und diese Serie hat sich bei den jüngsten Zuschauern von Apple als ziemlich großer Hit erwiesen, so sehr, dass sie kurz vor dem Eintritt in die vierte Staffel steht.

Ja, schon am 1. August wird Stillwater mit neuen Episoden zurück sein, die "neue Abenteuer bringen neue Möglichkeiten mit sich, Achtsamkeit zu entdecken". Der Trailer für die neuesten Episoden gibt einen Vorgeschmack darauf, was dies beinhalten wird, wie Sie unten sehen können.

Für diejenigen, die sich fragen, wie Muths Zen Bücher zu Stillwater wurden, hatten wir den Luxus, mit dem Autor Anfang des Jahres bei Comicon Napoli zu plaudern, und Sie können das Interview in voller Länge sehen, indem Sie hier vorbeigehen.