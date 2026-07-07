"Die beiden Lara Crofts haben tatsächlich miteinander gesprochen", sagt Tomb Raider: Legacy of Atlantis Star

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In einer großartigen Cross-Media-Promotion, während Amazon versucht, Aufmerksamkeit auf seine Tomb Raider-Reihe zu ziehen, bekommen wir außerdem zwei neue Tomb Raider-Spiele. Legacy of Atlantis und Catalyst werden nicht Sophie Turner als Lara spielen, die Schauspielerin, die Miss Croft in der Realverfilmung spielt, sondern stattdessen übernimmt Alix Wilton Regan die Rolle.

In einem Interview mit Variety bestätigt Regan, dass sie mit Turner gesprochen hat und dass die beiden sich bereits aus London kennen. "Die beiden Lara Crofts haben tatsächlich miteinander gesprochen. Ja, das haben wir. Wir kennen uns sozial aus London, und deshalb war es wirklich lustig – ich habe schon beide meiner Tomb Raiders aufgenommen, bevor Sophie ihren Job bekam. Aber sie wurde zuerst angekündigt, also sah ich ihr auf einer Party in die Augen und dachte: 'Das ist einfach so großartig! Ich freue mich so für dich!' " sagte Regan.

"Im Jahr 2025, als ich bei den Game Awards vorgestellt wurde, habe ich die Götter und Göttinnen von Amazon HQ gefragt, ob ich mit ihr sprechen dürfe, und sie sagten ja, natürlich, das kannst du." Regan fuhr fort. Sie erklärte weiter, dass sie Turner keinen Rat habe, wie man sich der Figur Lara Croft nähert, und dass keiner von beiden wirklich über ihre Interpretationen gesprochen hat.

"Ich glaube nicht, dass das jetzt angemessen oder fair wäre. Sie ist so tief in ihre Reise vertieft, ihre Lara zu erschaffen. Aber zwischen Sophie Turner und [Autorin] Phoebe Waller-Bridge sind Sie meiner Meinung nach in sehr sicheren Händen. Ich habe keine Bedenken bezüglich dieser TV-Serie. Es wird fantastisch, denn alles, was die beiden machen, ist wirklich, wirklich gut", sagte Regan. Sie fügte hinzu, dass auch ihre Lara einzigartig sein wird, und darüber hat sie schon lange nachgedacht. Als Protagonistin nicht nur von einem, sondern von zwei kommenden Spielen wollte Regan ihre Lara als "geerdet, stark und fähig" mit einer "ordentlichen Portion Charisma und Charme" etablieren.

Wir werden sehen können, wie sie abschneidet, wenn Tomb Raider: Legacy of Atlantis am 12. Februar 2027 erscheint.