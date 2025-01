Die beiden größten Freizeitparks Europas feiern 2025 ihr 30- und 50-jähriges Bestehen mit vielen Neuheiten

HQ

2025 wird ein gutes Jahr sein, um Themenparks in Europa zu besuchen. Die beiden größten Freizeitpark-Resorts des Kontinents – mit Ausnahme von Disneyland Paris – feiern in diesem Jahr ganz besondere Jubiläen: der Europa-Park in Deutschland und die PortAventura World in Spanien. Zur Feier des Tages werden beide Resorts bei ihrer Wiedereröffnung in wenigen Wochen viele neue Neuheiten einführen.

Der Europa-Park, einer der größten Freizeitparks des Kontinents im Südwesten Deutschlands, hat erst vor einem Jahr seine aufregendste Achterbahn, Voltron, eröffnet. Im Jahr 2025 wird es jedoch eine neue interaktive Attraktion sowie eine neue Parade und "unzählige Veranstaltungen" geben, darunter zwei Sommernachtspartys.

Das vielleicht ungewöhnlichste von allen ist, dass der Europa-Park einen Animationsfilm produziert hat, der auf seinen Maskottchen basiert, Grand Prix of Europe, der weltweit von Warner Bros. Pictures vertrieben wird...

Werbung:

PortAventura wird 30 mit nostalgischen Shows und Merchandising

Dann feiert PortAventura World in Tarragona, eine Stunde von Barcelona in Spanien entfernt, sein 30-jähriges Bestehen seit seiner Eröffnung im Jahr 1995 als erster moderner Themenpark des Landes und als Antwort auf die Verlagerung des EuroDisney-Projekts an Paris. Der Park wird keine neuen Fahrgeschäfte einführen (die letzte große Achterbahn war die Uncharted-Achterbahn im Jahr 2023), sondern mit einer neuen Themenshow, einer Parade und einem nostalgischen Merchandising mit dem Originallogo des Parks feiern.

Die Jubiläumssaison des Europa-Park startet am 22. März 2025 mit einem besonderen Pre-Opening am 15. März, weitere Informationen finden Sie hier. PortAventura beginnt früh, ab dem 28. Februar, und Sie können hier weitere Informationen finden.

Werbung: