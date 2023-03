Die Begeisterung der Fans für Castlevania ist für Konami "motivierend"

Gerüchte über eine Rückkehr von Konami nach Castlevania kursieren seit letztem Jahr und sorgen für viel Hype. Dead Cells hat kürzlich auch seine Castlevania-Crossover-Erweiterung veröffentlicht, so dass die Fan-Begeisterung rund um das Franchise sicherlich bemerkenswert ist.

Konami hat den Hype um Castlevania zur Kenntnis genommen und IGN gesagt, dass die Aufregung für den Entwickler " wirklich motivierend" ist.

"Wir haben versucht, die Spiele zurückzubringen, die die Leute mit der Castlevania Anniversary Collection und der Castlevania Advance Collection geliebt und geschätzt haben." Konami Assistant Producer Tsutomu Taniguchi sagte. "Wir haben auch Rondo of Blood und Symphony of the Night für unsere PlayStation-Fans und auf Mobilgeräten zurückgebracht und Grimoire of Souls auf Apple Arcade veröffentlicht, um die Geschichte des Reihes zu feiern. Aber wir wissen, dass unsere Fans immer mehr wollen, und wir auch, also war es unmöglich, diese Gelegenheit zu verpassen, dieses erstaunliche Crossover mit Dead Cells zu haben. "

Mit dem letzten Hauptspiel der Castlevania-Serie, das 2014 veröffentlicht wurde, scheint es für Fans an der Zeit zu sein, einen weiteren Eintrag in der beliebten Serie zu erhalten. Mit dem Erfolg und Hype um die Dead Cells-Erweiterung, Gerüchten über ein weiteres Spiel in Entwicklung und sogar der Netflix Castlevania-Show scheint es klar zu sein, dass es eine hohe Nachfrage nach dieser IP gibt, um in Kraft zu treten.