Die Beerdigung des verstorbenen Obersten Führers Irans, Ali Khamenei, beginnt heute und wird eine ganze Woche dauern

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Die Beerdigung von Ayatollah Ali Khamenei, dem ehemaligen Obersten Führer Irans, der am 28. Februar bei der US-israelischen Offensive getötet wurde, die den noch andauernden Krieg im Iran auslöste, findet in den nächsten sieben Tagen im gesamten Iran und im Irak statt – eine riesige Zeremonie, an der Millionen von Menschen erwartet werden.

Ali Khamenei stieg 1989 an die Macht und folgte damit auf den vorherigen Ayatollah Ruhollah Khomeini, der 1979 die islamische Revolution anführte und damit die vorherige Pahlavi-Monarchie beendete. Khamenei starb im Alter von 86 Jahren zusammen mit mehreren Familienmitgliedern durch Luftangriffe. Sein Sohn Mojtaba Khamenei wurde kurz darauf zum neuen Ayatollah gewählt, Mojtaba wird aus Sicherheitsgründen an keiner der Zeremonien teilnehmen.

Die siebentägige Beerdigung beginnt heute, am 3. Juli, in Teheran mit globalen Führern, hochrangigen Beamten, religiösen Persönlichkeiten und Gelehrten und wird mit Massenprozessionen in verschiedene Städte im Iran und Irak verlagern. Das letzte Mal, als Iran eine Beerdigung für den Obersten Führer abhielt, nahmen während zwei Tagen im Juni 1989 schätzungsweise 10 Millionen Menschen teil, was ein Sechstel der Bevölkerung des Landes entspricht.

Die Beerdigung wurde wegen des Krieges mit den Vereinigten Staaten und Israel von März auf Juli verschoben. Ein vorübergehender Waffenstillstand bleibt bestehen, doch die Lage ist angespannt, da die Verhandlungen über die Verwaltung der Straße von Hormus (teilweise geöffnet), Irans Nuklearprogramme und die Rechte zur Unterhaltung ballistischer Raketen weitergehen.