Die Beatles gewannen einen Grammy für einen Song, den sie vor 50 Jahren geschrieben hatten

Trotz der Tatsache, dass sich The Beatles vor über 50 Jahren aufgelöst haben und der Tatsache, dass sie seitdem keinen neuen Song geschrieben haben, hat es die Band dennoch geschafft, bei der jüngsten Preisverleihung am Wochenende einen Grammy zu gewinnen.

Die Band wurde in einigen Kategorien für die kürzliche Veröffentlichung des Songs Now and Then nominiert, der vor einem halben Jahrhundert geschrieben wurde, aber nie veröffentlicht wurde, da der Gesang und der Klavierton von John Lennon auf demselben Track sind und nicht zu trennen sind. KI-Technologie und maschinelles Lernen schafften es trotzdem, und Ende 2023 wurde der Song (der eine 1994 aufgenommene Gitarrenspur enthielt) der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Es war dieser Song, der Ende 2024 einige Grammy-Nominierungen erhielt, darunter Best Rock Performance und sogar Record of the Year. Ersteres gewann sie sogar, indem sie The Black Keys ' Beautiful People (Stay High), Green Day 's The American Dream is Killing Me, IDLES ' Gift Horse, Pearl Jam 's Dark Matter und St. Vincent 's Broken Man schlug. In der letztgenannten Kategorie verlor sie gegen Kendrick Lamars Not Like Us.

