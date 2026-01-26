Die BBC-Erfolgsserie The Traitors wird nächstes Jahr eine West-End-Adaption bekommen

HQ

Die erfolgreiche BBC-Reality-Serie The Traitors wechselt von unseren Bildschirmen auf die Bühne. Heutzutage ist es schwer, eine Serie zu finden, die besser für Wasserspender-Gespräche geeignet ist als The Traitors. Mit Dramatik in jeder Szene und genug Realität, um immer wieder zurückzukommen, ist es für viele Briten ein großartiger Film zu sehen.

Jetzt springt es von der Leinwand auf die Bühne in einer West-End-Produktion. Laut BBC erzählt das Stück The Traitors die Geschichte der TV-Serie von Wölfen, die in einer Schafherde versteckt sind, während die Gläubigen versuchen, die Verräter unter ihnen zu jagen. Ab 2027 findet es in einem unbenannten Londoner Veranstaltungsort statt und wurde von Studio Lambert kreiert.

Neal Street Productions hilft ebenfalls bei der Entstehung des Stücks und wurde von Sam Mendes mitbegründet. "Treue Fans können mit einem intensiven, freudigen Abend rechnen, wenn wir ein spannendes neues Jagdgebiet für unsere Verräter enthüllen", sagte Stephen Lambert, Geschäftsführer von Studio Lambert.

