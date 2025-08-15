Die Battlefield 6 Open Beta auf Steam geht wieder in den Arsch

HQ

Wir haben die Leistung des Battlefield 6 Open Beta sehr genau im Auge behalten, aus dem einfachen Grund, dass es deutlich beliebter war, als wir es uns hätten vorstellen können.

Betrachtet man die Allzeit-Spitzen der gleichzeitigen Spieler auf Steam über SteamDB, so schaffte es die Beta am vergangenen Wochenende, auf Platz 18 der Allzeit-Charts zu klettern, als sie mit 521.079 Spielern ihren Höhepunkt erreichte. Könnte dieses Wochenende, das die zweite und etwas größere offene Beta der beiden bietet, der Zeitpunkt sein, an dem dieser Rekord erneut gebrochen wird?

Es scheint auf jeden Fall wahrscheinlich, und wir sagen das, weil es nach der Beta-Rückkehr gestern (ausgerechnet an einem Donnerstag) gelungen ist, eine Spitzenzahl von 408.754 gleichzeitigen Spielern auf Steam zu erreichen. Zu sagen, dass es an einem Freitag, Samstag oder Sonntag weitere 100.000 zu dieser Gesamtzahl hinzufügen könnte, scheint unglaublich wahrscheinlich.

Wenn man bedenkt, was dies für die Beta in den Allzeit-Charts Steam bedeuten könnte, stößt sie jetzt in den Bereich der großen Jungs vor, was bedeutet, dass sie ihren Höchststand um weitere 100.000 übertreffen muss, um Apex Legends auf Platz 16 mit seinem Höchststand von 624.473 gleichzeitigen Spielern zu verdrängen. Danach liegt der 14. Platz bei Goose Goose Duck bei 702.845, und dann kommen weitere massive Sprünge, wenn wir uns den Top 10 nähern, wo das Ziel bei etwa 900.000 gleichzeitigen Spielern liegen wird.

Wie weit kann diese Beta (auch hier kein vollständiger Start, sondern nur eine Beta) Ihrer Meinung nach gehen?