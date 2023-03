Die Batman-Fortsetzung beginnt im November mit den Dreharbeiten

The Batman wurde als einer der besten Superheldenfilme der letzten Jahre gefeiert, als er 2022 fiel. Seitdem haben die Fans sehnsüchtig auf eine Fortsetzung gewartet, und obwohl es noch einige Zeit dauern wird, bis The Batman Part II in die Kinos kommt, scheint die Arbeit nicht aufzuhören.

Die Dreharbeiten zur Fortsetzung sollen im November beginnen, was bedeutet, dass es hoffentlich genügend Zeit gibt, um sie vor dem Veröffentlichungsdatum im Oktober 2025 zu drehen und fertig zu machen. Wir haben noch nicht viele konkrete Details zur Handlung des Films, aber angesichts der Neckereien des Jokers aus dem letzten Film stellen wir uns vor, dass er beteiligt sein wird.

Bist du gespannt auf die Fortsetzung von Matt Reeves' The Batman?