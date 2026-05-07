Die Bank of Japan hat zum zweiten Mal innerhalb einer Woche in den Yen eingegriffen und die Währung im Wert von 32 Milliarden Dollar gekauft

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Die japanische Wirtschaft ist weltweit einzigartig, aber seit Jahrzehnten stagniert sie, eine Phase, die allgemein als die 'verlorenen Jahrzehnte' bekannt ist, in der kein Wachstum vorhanden war. Dies hat dazu geführt, dass der Yen Jahr für Jahr gegenüber dem Dollar allmählich an Wert verloren hat, und diese Abwertung wird nun durch die Krise in der Straße von Hormus, Iran und den Vereinigten Staaten verschärft.

Laut Reuters soll die Bank of Japan eingegriffen haben, indem sie Yen im Wert von 32 Milliarden US-Dollar (etwa 5 Billionen Yen) gekauft hat. Die ernsthafte Implikation ist, dass dies die zweite große Intervention in weniger als einer Woche wäre. Der japanische Aktienmarkt ist derzeit wegen eines Feiertags geschlossen, und es ist möglich, dass diese Intervention schrittweise über mehrere Handelssitzungen hinweg durchgeführt wurde.

Japans jüngste Intervention, die offiziell bestätigt wurde, fand im Juli 2024 statt, als es rund 36,8 Milliarden US-Dollar ausgab, um den Yen zu stützen, nachdem dieser auf den niedrigsten Stand seit 38 Jahren gefallen war – bei 161,96 pro Dollar. Heute wird er bei 156,26 Yen pro Dollar gehandelt.

Ein scharfer, unkontrollierter Rückgang der Währung könnte eine Finanzkrise auslösen, die die ohnehin schon fragilen Finanzstruktur des Landes vollständig destabilisieren würde.