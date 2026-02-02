Die Bande sieht sich in Stranger Things: Tales from '85 neuen Bedrohungen aus der Flora gegenüber.

HQ

Stranger Things ist offiziell abgeschlossen, aber es gibt weitere Abenteuer in dieser beliebten und beliebten Welt. Ein Beispiel dafür ist die kommende Zeichentrickserie Stranger Things: Tales from '85, eine Serie, die ein früheres Abenteuer mit jüngeren Versionen von Eleven, Mike, Hopper, Steve, Dustin, Max und fast allen anderen Gangmitgliedern erzählt.

Kurz gesagt, ein weiteres Monstrum ist aus dem Upside Down entkommen und beginnt, die Flora im Hawkins-Gebiet zu beeinträchtigen. Das führt dazu, dass die Gruppe erneut den Tag retten muss, während sie gleichzeitig Zeit findet, während eines atmosphärischen Schneesturms eine neue Dungeons-and-Dragons-Kampagne zu spielen.

Mehr von dieser Serie und was sie ihren Fans bieten wird, finden Sie unten im offiziellen Trailer, der auch einen Eindruck vom verwendeten animierten Kunststil zeigt, mit dem Premierentermin auf dem 23. April auf Netflix.