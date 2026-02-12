Die Bad Robots bieten einen neuen Blick auf emergent Combat Sandbox 4:Loop

HQ

Da er von Valve und Turtle Rock kommt, fiel es Mike Booth leicht, 4:Loop unter der Team-Shooter- und Live-Service-Lawine gegen Ende letzten Jahres hervorzuheben, als es bei den Game Awards eingeführt wurde.

Nun moderierte der Game Director von Bad Robots den dritten Teil der heutigen State of Play-Showcase, um weitere Details zum Spiel und zum Stand des Projekts zu teilen.

Indem er direkte Gameplay-Clips zeigte, versprach Booth, dass "keine zwei Durchläufe gleich sind" in diesem aufkommenden 4-Spieler-Kampf-Sandbox. Zusammenarbeit und Improvisation sowohl der einzelnen Spieler als auch des Teams als Team sind entscheidend, um die Ziele zu erreichen. In den gezeigten Aufnahmen konnten wir sehen, wie Spieler Ressourcen sammeln, Upgrades an der Basis bekommen, sich mit außerirdischer Technologie auseinandersetzen und sogar Portale nutzen, um die Karten zu durchqueren.

4:Loop befindet sich derzeit in der Pre-Beta-Phase und wird bald Spieler einladen, an den kommenden Playtests auf PS5 und PC teilzunehmen.