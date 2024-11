Die Bad Guys haben es diesen Sommer mit The Bad Girls zu tun

Die jüngste Renaissance von DreamWorks erreichte vielleicht ihren Höhepunkt, als der gefeierte Puss in Boots: The Last Wish erschien, ein Film, der mit frischen Animationstechniken und einer emotionalen Erzählung viele umhaute. Bevor dieser Film debütierte, gab es jedoch auch eine andere gut aufgenommene DreamWorks-Animation, nämlich den starbesetzten Familienfilm The Bad Guys, ein Film, der während seiner Kinolaufzeit so gut lief, dass DreamWorks ziemlich schnell beschloss, grünes Licht für eine Fortsetzung zu geben. Der Nachfolger ist jetzt da und wir haben einen ersten Trailer dazu.

The Bad Guys 2 wird im Sommer in die Kinos kommen. Mit Sam Rockwell als Mr. Wolf, Marc Maron als Mr. Snake, Craig Robinson als Mr. Shark, Anthony Ramos als Mr. Piranha, Awkwafina als Ms. Tarantula, Zazie Beetz als Diana Foxington, Richard Ayoade als Professor Marmalade und Alex Borstein als Misty Luggins.

In Bezug auf das, was diese Fortsetzung bieten wird, erfahren wir: "Im neuen Kapitel der gefeierten Action-Komödie von DreamWorks Animation aus dem Jahr 2022 über eine kriminelle Truppe von Tiergesetzlosen kämpfen die Bösewichte darum, Vertrauen und Akzeptanz in ihrem neu gegründeten Leben als Good Guys zu finden, als sie aus dem Ruhestand geholt und von einer rein weiblichen Truppe von Kriminellen gezwungen werden, "einen letzten Job" zu erledigen."

Schauen Sie sich den Trailer zum Film unten an, um zu sehen, ob Sie im Sommer darauf achten sollten.