Die Bad Batch kehren in einem neuen Star Wars-Roman zurück, der vor der letzten Staffel der Serie spielt

Wenn du daran interessiert warst, mehr Abenteuer mit Clone Force 99 zu erleben und ein wenig enttäuscht warst, dass die Truppe einzigartiger Trooper zurückgelassen wurde, nachdem The Bad Batch seinen Lauf auf Disney+ beendet hat, haben wir für dich gute Neuigkeiten.

Star Wars hat bestätigt, dass ein neues Buch mit dem Namen Sanctuary auf dem Weg ist, in dem dieses Buch die Abenteuer von Clone Force 99 vor den Ereignissen der letzten Staffel aufzeichnet. Konkret erfahren wir, dass das Buch die Ereignisse auspacken wird, die in Staffel 2 passiert sind, und "Hunter, Wrecker, Tech und Omega sehen, wie sie mit der Schatzsucherin Phee Genoa an einem Plan arbeiten, um ihr Inselrefugium nach dem verheerenden Tsunami, der in der Episode "Pabu" zu sehen ist, wieder aufzubauen.

Es gibt eine viel breitere Zusammenfassung des Buches, die erklärt, dass es die Ereignisse einer schief gehenden Auktion mit hohem Einsatz auspackt, in der die Bande versucht, einem Paar zu helfen, sich in Sicherheit zu bringen, und auch einfach weiter existiert und gedeiht, während sie dem Blick der Empire und den Fängen derer entgeht, die sie eliminiert sehen wollen.

Star Wars: Sanctuary - A Bad Batch Novel wird am 5. August debütieren, und ihr könnt das farbenfrohe Cover unten sehen.