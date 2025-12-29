Die Avatar-Reihe überschreitet die 6-Milliarden-Dollar-Marke, als Marty Supreme A24 das bisher größte Eröffnungswochenende einbringt

HQ

Big Jims neueste Reise nach Pandora hat an den Weltkinokassen vielleicht noch keine Milliarde Dollar eingebracht, aber der dritte Avatar-Film hat bereits Filmgeschichte geschrieben, da er der Trilogie half, die erste zu werden, die insgesamt 6 Milliarden Dollar im Kino einspielte.

Das ist mit 2,92 und 2,34 Milliarden Dollar aus den ersten beiden Avatar-Filmen. Fire & Ash musste nur noch seine bisherigen 760 Millionen Dollar (über BoxOfficeMojo) hinzufügen und zack: 6 Milliarden Dollar. Das ist eine Leistung, die keine Trilogie erreichen kann, und es könnte nicht das einzige Stück Filmgeschichte sein, das Avatar: Fire & Ash in den kommenden Wochen erzielt. Da es auch wahrscheinlich scheint, dass der Film bald eine Milliarde Dollar erreichen wird, wird James Cameron damit der erste Regisseur sein, der vier Filme im Wert von einer Milliarde Dollar in Folge dreht.

Anderswo in den Kinos wurden auch andere Filme veröffentlicht, wie zum Beispiel Marty Supreme. Der Timothée Chalamet-Film erschien am Weihnachtstag, aber das hielt ihn nicht davon ab, für sein A24-Debüt eine Menge Geld zu verdienen. Der von Josh Safdie inszenierte Film hat bisher nur Daten für seine US-Premiere, ist aber dennoch beeindruckend mit 28.291.996 Dollar. Wir müssen sehen, wie der Film in den kommenden Wochen weitergeht, wenn die Menschen nach der Zeitpause der Feiertage wieder ein wenig zur Normalität zurückkehren.