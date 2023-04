Die Autoren von The Witcher wussten nicht, dass Staffel 3 in zwei Bände aufgeteilt werden würde

Die Autoren von The Witcher wussten nicht, dass Staffel 3 der Show in zwei Bände aufgeteilt werden würde, als sie die Staffel ursprünglich entwarfen.

Wie von Lauren Hissrich skizziert, war den Autoren nicht bewusst, dass The Witcher wie You und Stranger Things in zwei Bände aufgeteilt werden würde, damit Netflix mehr Gespräche über seine größeren Shows führen konnte.

"Als wir die Staffel schrieben, hatten wir nicht an Batching gedacht." sagte Hissrich. "Das heißt, für alle Fans, die mit dem Roman The Time of Contempt vertraut sind, gibt es ein episches Ereignis, das den Kontinent, wie wir ihn kennen, explodieren lässt - die Vorbereitung, die für uns ein perfekter Cliffhanger war. Wir hätten es nicht besser planen können."

Buchfans werden wahrscheinlich ein paar Ideen haben, worüber Hissrich hier spricht, und angesichts der großen Abweichungen, die Staffel 2 von den Büchern genommen hat, klingt es positiv zu hören, dass die ursprüngliche Geschichte etwas eingehalten wird. Wir müssen sehen, wie eng sich die Show diesmal an die Bücher hält.