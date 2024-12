Die Autoren von Sonic the Hedgehog 3 wollen einen Wind Waker-Film machen

HQ

Es gibt zahlreiche Wege, auf denen Menschen mit The Legend of Zelda in Berührung gekommen sind. Sei es der klassische Link, der junge Link oder sogar Toon Link. Dies hängt stark von Ihrem Alter ab und davon, wann Sie erstmals den Drang verspürten, die bekannte Prinzessin aus ihrer Notlage zu befreien.

Egal, wann du deine Zelda-Reise begonnen hast, wenn du The Wind Waker gespielt hast, wirst du es mit Sicherheit als einen der Klassiker in Erinnerung behalten. Pat Casey und Josh Miller, die Autoren von Sonic the Hedgehog 3, verrieten im Gespräch mit IGN, dass sie gerne einen Wind Waker-Film machen würden.

"Ich erinnere mich, dass wir immer, wenn wir Wind Waker gespielt haben, immer dachten: 'Mann, ich meine, es wäre wahrscheinlich seltsam, wenn sie einen Zelda-Film machen würden, der mit Wind Waker gegen das klassischere Hyrule beginnt", sagte Miller. "Aber wir haben beide Wind Waker geliebt und es ist so filmisch. ja. Nachdem sie also diesen Zelda-Film gemacht haben, werden wir ihn wohl in die Welt hinaustragen, vielleicht können wir ein Wind Waker-Spin-off machen."

Würdest du dir einen "Legend of Zelda: The Wind Waker"-Film ansehen?