Die Autoren von KPop Demon Hunter haben ein Drehbuch für einen Lord-Farquaad-Film geschrieben

Auch wenn er sein scheinbares Ende im Bauch des Drachen während Shrek gefunden haben mag, ist Lord Farquaads Geschichte möglicherweise nicht vollständig. Zumindest laut Danya Jimenez und Hannah McMechan, Autoren von KPop Demon Hunters, die ein Drehbuch über den kleinen Bösewicht geschrieben haben.

Dies stammt von The Hollywood Reporter, einem Artikel, der hauptsächlich die Zusammenarbeit des Duos mit Tim Burton am kommenden Remake von Attack of the Fifty Foot Woman beschreibt. Am Ende des Artikels sehen wir, dass DreamWorks das Drehbuch über Lord Farquaad übernommen hat, aber der Status des Projekts ist derzeit unbekannt.

Weitere Projekte, die Jimenez und McMechan verfasst haben, sind ein Cheech & Chong-Biopic sowie ein Originalspielfilm, eine Originalserie, die Apple TV-Serie Brothers mit Matthew McConaughey und Woody Harrelson und mehr. Man kann mit Sicherheit sagen, dass sie ziemlich beschäftigt sind, und so könnte es sein, dass Lord Farquaads unerzählte Geschichte für immer in einem DreamWorks-Tresor verbleibt.