Die Autoren der Witcher-Serie mögen die Bücher und Spiele nicht

Es ist ein wenig überraschend, wie jeder mit einer Marke arbeiten möchte, die er völlig nicht mag, aber genau das ist bei einer Handvoll der Drehbuchautoren der Netflix-Serie The Witcher der Fall. Zumindest, wenn wir glauben sollen, was der ehemalige Produzent der Serie, Beau DeMayo, uns während eines Q&A auf Instagram Stories erzählte, in dem sie über die kommenden X-Men '97 sprachen. DeMayo erwähnte, wie er das Team für die Serie zusammenstellte und dass eines der Kriterien war, dass man X-Men lieben "musste", um eine Chance zu haben, den Job zu bekommen.

Dies kommt von seiner früheren Erfahrung nach der Arbeit an der Netflix-Serie The Witcher, wo er behauptet, dass viele der beteiligten Drehbuchautoren keinerlei Liebe für das Ausgangsmaterial hatten oder es überhaupt nicht mochten. Mit anderen Worten, die Bücher und die Spiele.

"Ich war in Shows - nämlich Witcher - wo einige der Autoren die Bücher und Spiele nicht mochten oder aktiv nicht mochten (sogar das Quellmaterial aktiv verspotteten)".

"Es ist ein Rezept für Katastrophe und schlechte Moral. Fandom als Lackmustest prüft das Ego und macht all die langen Nächte wert. Man muss die Arbeit respektieren, bevor man zu ihrem Vermächtnis beitragen darf."

Die dritte Staffel von The Witcher soll im Sommer nächsten Jahres erscheinen.

