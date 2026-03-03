Die authentische Silbermedaille der Olympischen Spiele 1896 wurde in Dänemark für über 150.000 Euro verkauft

HQ

Wie viel würdest du für eine olympische Medaille bezahlen? Ein Käufer hat 154.140 € oder £134.220 (einschließlich Käuferprämie) für eine Silbermedaille bezahlt, die bei den ersten modernen Olympischen Spielen 1896 in Athen verliehen wurde. Die Medaille wurde bei einer Online-Auktion in Dänemark vom Auktionshaus Bruun Rasmussen Arts Auctioneers verkauft.

Der ursprüngliche Angebotspreis lag bei etwa 200.000–300.000 DKK (26.770 €), stieg jedoch auf 900.000 DKK bzw. 120.422 € ohne Käuferprämie sowie über 150.000 Euro und über eine Million dänische Kronen mit Käuferprämie. "Die olympische Medaille stellt unter internationalen Sammlern ein 'Einhorn' dar – eine seltene Fusion aus olympischer und kultureller Geschichte", sagte Christian Grundtvig, Leiter der Münz- und Briefmarkenabteilung bei Bruun Rasmussen.

Dreimal so viel wie der geschätzte Wert für eine authentische Silbermedaille der Olympischen Spiele 1896 in Athen, an denen 14 Länder teilnahmen, darunter Dänemark. Der Athlet, der diese Medaille gewann, ist unbekannt, aber einige vermuten, dass sie Viggo Jensen gehört haben könnte, Dänemarks erstem Olympiasieger im Gewichtheben.

Die Medaille, graviert vom französischen Künstler Jules-Clément Chaplain, zeigt einen Laureatkopf des griechischen Gottes Zeus, der eine Kugel hält, auf der die Siegesgöttin Nike mit einem Olivenzweig steht. Die Rückseite zeigt den Akropolis-Felsen mit dem Parthenon und die griechische Inschrift "Διεθνείς Ολυμπιακοί Αγώνες - Αθήναι 1896".