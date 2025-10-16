Die australische Schwimmerin und Weltrekordhalterin Ariarne Titmus geht mit 25 Jahren in den Ruhestand: "Die Chance, sich selbst und nicht den Sport an die erste Stelle zu setzen"

HQ

Ariarne Titmus, australische Schwimmerin mit 32 internationalen Medaillen, darunter acht olympische Medaillen, vier davon Gold in Tokio und Paris, hat sich entschieden, im Alter von 25 Jahren in den Ruhestand zu gehen. Titmus, die als aktuelle Weltrekordhalterin über 200 m Freistil der Frauen (1:52,23) geht, sagte, dass es nach ihrem 25. Geburtstag "an der Zeit ist, mit dem Schwimmen aufzuhören".

"Mit 14 packst du deine Sachen und ziehst von zu Hause weg, was für eine schwere Entscheidung war es, zu gehen. Mama und Papa sahen das Leuchten in deinen Augen und opferten alles, um sich zu bewegen. Ohne sie, zusammen mit Mia, wärst du heute nicht hier", sagte sie in einer herzlichen Nachricht und sagte, sie fühle sich "erfüllt, zufrieden und glücklich, ohne es zu bereuen".

Titmus nahm sich nach den Olympischen Spielen 2024 in Paris eine Auszeit und sagte, dass "es einige Dinge in meinem Leben gibt, die mir jetzt ein bisschen wichtiger sind als Schwimmen". In der Videoankündigung nannte sie "gesundheitliche Herausforderungen, die mich mental wirklich erschüttert haben", und bezog sich dabei auf die Entfernung eines Eierstocktumors vor den Olympischen Spielen 2024.

"Was vor Ihnen liegt, ist aufregend. Neue Ziele, mehr Zeit mit den Menschen, die man am meisten liebt, und die Chance, sich selbst und nicht den Sport an die erste Stelle zu setzen", fügte Ariarne Titmus hinzu.