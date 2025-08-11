Die Ausgaben junger Menschen für Videospiele sind drastisch gesunken

HQ

Heutzutage ist es ziemlich hart für junge Leute da draußen. Während dein Onkel dir vielleicht sagt, dass du aufhören sollst, Avocado auf Toast zu kaufen, damit sich dein Leben verbessern kann, machen es steigende Mieten, Jobmangel und massive Studienkredite ziemlich schwierig, einen Start ins Leben zu haben, und das ohne an Dinge wie Hobbyausgaben zu denken.

Es sollte nicht allzu überraschend sein zu lesen, dass die 18- bis 24-Jährigen derzeit viel weniger als andere Generationen für Videospiele ausgeben. Wie Mat Piscatella vom Forschungsunternehmen Circana auf Bluesky gepostet hat (danke, PCGamer), sind die allgemeinen Ausgabentrends für die Generation Z rückläufig, aber dies wird besonders deutlich, wenn es um Videospiele geht.

Bei steigenden Konsolen- und Spielepreisen ist es leicht zu verstehen, warum die Menschen weniger für Videospiele ausgeben möchten, wenn sie bereits nichts zum Ausgeben haben. Dank Dingen wie Steam und anderen Marktplätzen gibt es viele Verkäufe, um günstige Spiele für den Spieler mit kleinem Budget zu ergattern, und Free-to-Play-Titel sind auch ziemlich verlockend, wenn Sie kein Geld haben, um einen brandneuen Titel zu bekommen.

Die Debatte um 80-Dollar-Spiele dürfte auch für jüngere Generationen nicht ermutigend sein. Wie wir jedoch in diesem Jahr gesehen haben, bedeutet die Tatsache, dass bestimmte Titel auf den höchstmöglichen Preis abzielen, nicht, dass Sie ein neues Spiel nicht viel billiger bekommen können. Clair Obscur: Expedition 33 wurde immerhin für nur 40 £ veröffentlicht.