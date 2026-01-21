Die auf Linux basierende Jolla-Vorbestellungen nähern sich der maximale Menge

HQ

Jolla aus Finnland stellt ein modulares, hochprivates Smartphone her, das bald seine Vorbestellungsphase abschließt. Sie strebten mindestens 2000 Einheiten an; zum Zeitpunkt des Schreibens beträgt die Anzahl der vorbestellten Telefone 7585, wobei die ersten beiden Chargen geschlossen und in Produktion geschickt wurden, während die dritte Charge noch einen weiteren Monat geöffnet war, bevor die Produktion begann.

Die Telefone kosten 579 Euro und bieten neben einer offenen Abdeckung eine modulare Rückdecke, die vom Nutzer ausgetauscht werden kann, ebenso wie der Akku.

Das Telefon verfügt über 5G mit zwei SIM-Karten, 12 GB Speicher, 256 GB Speicher, einen physischen Datenschutzschalter und verwendet als Besonderes das Linux-basierte Sailfish-Betriebssystem, das ebenfalls mit Android kompatibel ist. das Display ist 6,39", 390ppi AMOLED und Gorilla Glass, wobei die Hauptkamera 50MP und eine 13MP Ultra-Breite hat. Die Akkukapazität beträgt 5,500 mAh.

Dies stellt ein unabhängig hergestelltes Telefon bereit und verspricht keine Nachverfolgung des Nutzers. Sailfish OS garantiert 5 Jahre Updates, und externe Analysedaten werden nur gesendet, wenn der Nutzer dies ausdrücklich erlaubt.

Das Design ist "skandinavischer Stil in seiner reinen Form" mit drei Farben zur Auswahl, und die Merkmale werden vor Produktionsbeginn durch eine Abstimmung durch die Gemeinschaft bestimmt.

Die Vorbestellung findest du hier.

Jolla

Jolla