Die Asus ROG Xbox Ally X verzeichnet aufgrund von Engpässen einen Preisanstieg

Die Engpässe, die sich in der PC-Branche ausbreiten, betreffen die Verbraucher bereits seit Monaten, vor allem diejenigen, die neue PC-Teile kaufen oder alte aufrüsten wollen. Allerdings sehen wir jetzt, dass Gaming-Hardware insgesamt mit Stockengpässen und Preiserhöhungen zu kämpfen hat. Erst gestern haben wir darüber gesprochen, dass das Steam Deck in den USA ausverkauft ist.

Ein weiterer Handheld-PC durchläuft das gerade ebenfalls, nämlich die Asus ROG Xbox Ally X. Wie zunächst von Otaku Souken berichtet und dann von VGC transkribiert, hat das Xbox-Handheld-Gaming-Gerät eine Preiserhöhung von ¥30.000 von ¥139.800 auf ¥169.800 verzeichnet, was einem Anstieg von USD um 196 $ entspricht. Ganz schön eine Wanderung, wirklich.

Es ist wichtig zu beachten, dass die weniger leistungsstarke ROG Xbox Ally von dieser Preiserhöhung scheinbar nicht betroffen ist. Wir wissen auch nicht, ob dies nur eine Japan-spezifische Erhöhung ist oder ob wir erwarten können, dass sich der Preis bald in anderen Regionen ändert. Da die RAM-Engpässe wohl so bald nicht nachlassen werden, müssen wir abwarten, ob wir bald mehr Geld für unsere Gaming-Hardware ausgeben.