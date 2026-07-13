Die Assassin's Creed-Reihe hat über eine Viertelmilliarde Exemplare verkauft

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Die Assassin's Creed-Reihe wurde bei ihrem Debüt vor fast 20 Jahren sofort ein Hit und hat diesen Status bis heute gehalten, mit nur wenigen gelegentlichen Einbrüchen. Es gibt 14 Hauptspiele, aber wenn man Spin-offs, VR-Titel, Remakes und andere Veröffentlichungen einrechnet, übersteigt die Gesamtzahl 30, was bedeutet, dass die Serie eine beeindruckende Anzahl von Exemplaren verkauft hat.

In einer Pressemitteilung von Ubisoft schreiben sie: "Seit dem Start 2007 hat die Assassin's Creed-Reihe weltweit mehr als 250 Millionen Spiele verkauft. Das Franchise ist heute als eine der meistverkauften Serien in der Geschichte der Videospiele etabliert."

Mindestens zwei dieser 250 Millionen stammen von Assassin's Creed: Black Flag Resynced, das am allerersten Tag zwei Millionen Exemplare verkauft hat, daher kann man wohl sagen, dass die Popularität der Serie weiterhin stark ist.