Die Artifactory dreht sich ganz darum, Beute zu sammeln, die Helden nach dem Gewinn von Bosskämpfen verdienen können

Während unserer Zeit in Portugal für DevGAMM hatten wir die Chance, Berries Studio zu treffen, um mit Eszter Hallasz über ihr bevorstehendes Projekt The Artifactory zu sprechen. Dies ist ein unterhaltsames und leichtes Partyspiel mit viel Overcooked Inspiration, und da die Entwicklung gut fortgeschritten ist, haben wir den Entwickler gefragt, was die Grundidee hinter dem Spiel ist.

"Also sind wir auf der gegenüberliegenden Seite der Helden, wir sind die Schurken, die versuchen, die Fabriken neu zu starten, die die Beute produzieren, die man am Ende der Bosskämpfe bekommt, aber weil die Fabriken aus irgendeinem Grund nicht mehr funktionieren, kommen die Helden nicht mehr und die Monster wurden gelangweilt, also schickte der Koboldkönig seine Männer, um die Fabriken neu zu starten."

Wenn Sie sich fragen, warum der Name The Artifactory gewählt wurde, ist es ein wunderbares Wortspiel wie "wir machen Artefakte", wie Hallasz es ausdrückt. "Wir stellen alles Mögliche in den Werkbänken her, also machen wir Tränke und Schwerter und alles."

Mit Overcooked Inspiration gibt es eine riesige Menge verrückter Elemente in diesem Spiel, nicht zuletzt eine freche Hühnermechanik. Wir haben nachgefragt, wie dieser Geflügelschädling Chaos verursacht.

"Also gibt es eine Hühnerfigur. Wenn du das Huhn ablegst, läuft es weg. Also bewegt sich das Huhn auf dem Feld. Wenn du ihn also ablegst, musst du ihn fangen, weil er vor dir wegläuft. Das macht am meisten Spaß, jeder liebt das Hähnchen."

The Artifactory hat noch kein Startfenster, aber es wird auf Nintendo Switch und PC erscheinen. Was die Verlagspläne betrifft, fragten wir Hallasz, der uns sagte: "Wir haben noch keinen Verlag. Wir suchen nach einem, wenn möglich."

Das vollständige und lokal untertitelte Interview mit Berries Studio können Sie unten sehen.