Die Artemis-II-Astronauten kehren HEUTE zur Erde zurück: Times und wie man LIVE schaut

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Die Artemis-II-Mission der NASA ist fast vorbei. Nach zehn Tagen, in denen sie den Mond umkreisten und tiefer ins All vorgedrungen sind als alle Menschen vor ihnen, rasten die Astronauten Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch und der Kanadier Jeremy Hansen mit ihrem Orion-Raumschiff namens Integrity zurück zur Erde.

Zurück auf die Erde HEUTE:

Die Besatzungskapsel wird sich von ihrem Servicemodul trennen, bevor sie mit etwa 25.000 mph in die Erdatmosphäre einstürzt und den Hitzeschild Temperaturen von 2.760 °C (5.000 °F) aussetzt. Es folgt ein sechsminütiger Funkausfall, bevor sich 11 Fallschirme in Etappen auslösen, um die Kapsel bei Wasseraufprall auf sanfte 17 mph vor der Küste von San Diego, Kalifornien, zu verlangsamen.

Die Mission (der erste bemannte Mondvorbeiflug seit Apollo 17 im Dezember 1972) war voller historischer Premieren. Koch wurde die erste Frau, die in die Nähe des Mondes reiste; Glover, die erste Person mit Farbe; und Hansen, der erste nicht-amerikanische Staatsbürger, der dies tat. Die Besatzung brach außerdem den Rekord für die längste Distanz, die ein Mensch je von der Erde zurückgelegt hat, und übertraf damit den von Apollo 13 im Jahr 1970 aufgestellten Rekord.

Schau dir unsere bisherigen Geschichten an:

Bergungsteams der US-Küstenwache und der NASA sind bereits innerhalb einer 550-Meilen-Wasserungszone vor San Diego stationiert. Sobald er sicher an Bord des Bergungsschiffs ist, wird jeder Astronaut medizinisch untersucht, bevor er zu einer Militärbasis in San Diego und anschließend zum Johnson Space Center der NASA in Houston gebracht wird, das die Besatzung zuletzt am 27. März gesehen hat.

Die erfolgreiche Mission bereitet die Grundlage für NASAs nächstes Ziel: eine bemannte Mondlandung, die derzeit für 2028 geplant ist, 56 Jahre nach dem letzten Mal, dass menschliche Stiefel die Mondoberfläche berührten.

Zeiten und wie man LIVE schaut:

Die NASA überträgt jeden Moment dieser Mission (vom Vorstart-Betanken bis zum Wassersetzen) auf mehreren freien Plattformen. Um es Ihnen leichter zu machen, hier das Video, das Ihnen die Splashdown-Übertragung sowie die Zeiten zeigt: