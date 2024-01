Die Arbeiten an House of the Dragon Staffel 3 haben bereits begonnen

HQ

Eine der beliebtesten Serien der letzten Zeit im Fernsehen wird in diesem Jahr zurückkehren, aber selbst wenn House of the Dragon Staffel 2 in diesem Sommer auf neue Folgen vorbereitet wird, machen die Autoren von HBO keine Pause.

Stattdessen knien sie sich zusammen und beginnen ab diesem Monat mit dem Schreiben der nächsten Staffel, so Redanian Intelligence. Es gibt kein Wort darüber, wann die Produktion beginnen könnte, aber es ist möglich, dass die Kameras noch in diesem Jahr rollen.

Im Moment können wir nur spekulieren, aber angesichts der Verzögerungen bei House of the Dragon Staffel 2 können wir hoffentlich mit der vorletzten Staffel der Fantasy-Serie einen schnelleren Turnaround sehen. Mit nur vier Staffeln, um eine Menge Inhalt abzudecken, werden die Autoren es wahrscheinlich schwer haben, die Drehbücher alles unterzubringen.