Die Arbeit an Ihrer nächsten Netflix-Neujahrsbesessenheit hat begonnen

In den letzten Jahren konnten wir Netflix am Neujahrstag starten, um eine neue limitierte Serie zu sehen, die eine Adaption eines der vielen Romane von Autor Harlan Coben ist. Für 2025 war dies Missing You, was zwar eines der größten Projekte des Streamers in diesem Januar war, aber nicht annähernd so erfolgreich war wie Fool Me Once aus dem Jahr 2024, das derzeit die achtgrößte englischsprachige Show des Streamers aller Zeiten ist.

Für 2026 wissen wir bereits, was uns erwartet, denn Netflix hat bekannt gegeben, dass die Produktion einer Adaption von Run Away begonnen hat. In der Serie werden James Nesbitt, Ruth Jones, Minnie Driver und Alfred Enoch zu sehen sein, und obwohl Netflix nicht genau angegeben hat, wann wir mit dieser Serie rechnen können, bestätigt die jüngste Erinnerung so ziemlich den 1. Januar 2026.

Worum es bei Run Away geht, hat Coben via Netflix Tudum beschrieben: "In Run Away geht es um Familie - darum, was wir tun werden, um unsere Familie intakt zu halten, welche Geheimnisse wir innerhalb unserer Familie bewahren und welche Geheimnisse wir als Familie bewahren. Jedes Mal, wenn du an dem Haus vorbeigehst, spielt sich hinter dieser Tür ein ganzes Universum ab, und keiner von uns hat eine Ahnung, was es ist."

Werden Sie nächstes Jahr Run Away schauen?